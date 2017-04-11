Нардепы и активисты требуют принять решения для борьбы с коррупцией

971 просмотр
0
Вторник, 11 апреля 2017, 01:24

Ряд народных депутатов Украины и общественных активистов подписали антикоррупционную декларацию с пятнадцатью требованиями к власти.

В декларации отмечается, что последние голосования в парламенте и подписание президентом Петром Порошенком закона №6172, предусматривающего обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, свидетельствуют о контрреволюцию в антикоррупционной сфере.

"В частности, "демонизация" общественных активистов происходит на фоне сохранения монополии влияния олигархов на принятие решений в стране, симуляции судебной реформы, снятия санкций европейцами с представителей предыдущей власти из-за неспособности/нежелания нынешней власти доказать их преступления, многочисленных попыток противодействия новосозданным антикоррупционных органам - НАБУ и НАПК - и их дискредитация, нежелание должным образом осуществить проверку электронных деклараций, преследования бизнеса с участием правоохранительных органов, игнорирование Гуч их журналистских расследований ", - говорится в декларации.

В связи с этим антикоррупционеры требуют принять закон о защите обличителей и отменить пункт Закона об обязательном декларировании для общественных активистов, задействованных в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

В целом документ содержит 15 требований к власти, в частности обеспечить создание независимого Антикоррупционного суда, назначить независимых аудиторов для НАБУ и принять закон об автономной "прослушке" и расследовании "под прикрытием" для этого бюро, выбрать независимое руководство Государственного бюро расследований и запустить этот орган.

Подписанты также требуют обеспечить переизбрание состава Центральной избирательной комиссии и принять новое законодательство о выборах, ввести на законодательном уровне требование к кандидатам в нардепы и президенты объяснять происхождение своего имущества.

Кроме того декларация содержит требования создать независимую Службу финансовых расследований и обеспечить немедленное избрание независимого председателя Государственной фискальной службы на конкурсной основе.

Активисты и депутаты, подписавшие документ, также выступают за смену руководства НКРЕКП и Антимонопольного комитета, срочное назначение нового состава Счетной палаты по результатам прозрачного конкурса.

Среди подписантов: бывший министр экономического развития и торговли Абромавичус, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Евгений Быстрицкий, Василий Гацько (ДемАльянс), Светлана Залищук (ДемАльянс), Мустафа Найем (ДемАльянс), Сергей Лещенко (ДемАльянс), Юрий Деревянко (Воля), Дмитрий Добродомов ( "Народный контроль"), Андрей Ильенко (ВО "Свобода"), Егор Соболев ( "Самопомич"), Давид Сакварелидзе ( "Рух новых сил"), Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции), Дария Каленюк (Центр противодействия коррупции), Николай Катеринчук (Европейская партия), Алена Шкрум (депутат фракции "Батькивщина").

Темы: коррупция декларации НАБУ НАПК законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Украине за 2 года значительно ухудшилась ситуация с коррупцией – E&Y 10 апреля 2017, 14:05
Шабунин обвиняет СБУ в организации "перформанса" под его домом 10 апреля 2017, 13:09
Экс-бойца "Донбасса" задержали за попытку дать взятку — ГПУ 7 апреля 2017, 22:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нардепы и активисты требуют принять решения для борьбы с коррупцией
Луценко: Порошенко поднимет вопрос конфискации угля, добытого в ОРДЛО
Реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско - ЕБРР
Суд во второй раз вернул САП обвинительный приговор в отношении Пасишника
Все новости
Музыка недели

Плейлист Даниэлы Заюшкиной, солистки Vivienne Mort

Депрессия

Ученые нашли ген, который может быть связан с депрессией