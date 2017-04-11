Нардепи та активісти вимагають ухвалити рішення для боротьби з корупцією

Низка народних депутатів України та громадських активістів підписали антикорупційну декларацію з п'ятнадцятьма вимогами до влади.

У декларації наголошується, що останні голосування у парламенті і підписання президентом Петром Порошенком закону №6172, що передбачає обов’язкове електронне декларування для представників громадських організацій, свідчать про контрреволюцію в антикорупційній сфері.

"Зокрема, "демонізація" громадських активістів відбувається на фоні збереження монополії впливу олігархів на ухвалення рішень у країні, симуляції судової реформи, зняття санкцій європейцями з представників попередньої влади через неспроможність/небажання нинішньої влади довести їхні злочини, численних спроб протидії новоствореним антикорупційних органам - НАБУ та НАЗК - та їх дискредитації, небажання належним чином здійснити перевірку електронних декларацій, переслідування бізнесу за участі правоохоронних органів, ігнорування гучних журналістських розслідувань", - йдеться у декларації.

У зв’язку з цим антикорупціонери вимагають ухвалити Закон про захист викривачів і скасувати пункт Закону про обов’язкове декларування для громадських активістів, що задіяні в сфері запобігання і протидії корупції.

Загалом документ містить 15 вимог до влади, зокрема забезпечити створення незалежного Антикорупційного суду, призначити незалежних аудиторів для НАБУ і ухвалити закон про автономну "прослушку" і розслідування "під прикриттям" для цього бюро, обрати незалежне керівництво Державного бюро розслідувань та запустити цей орган.

Підписанти також вимагають забезпечити переобрання складу Центральної виборчої комісії і ухвалити нове законодавство про вибори, запровадити на законодавчому рівні вимогу до кандидатів в нардепи та президенти пояснювати походження свого майна.

Крім того декларація містить вимоги створити незалежну Службу фінансових розслідувань і забезпечити негайне обрання незалежного голови Державної фіскальної служби на конкурсних засадах.

Активісти і депутати, які підписали документ, також виступають за зміну керівництва НКРЕКП і Антимонопольного комітету, термінове призначення нового складу Рахункової палати за результатами прозорого конкурсу.

Серед підписантів: колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген Бистрицький, Василь Гацько (ДемАльянс), Світлана Заліщук (ДемАльянс), Мустафа Найєм (ДемАльянс), Сергій Лещенко (ДемАльянс), Юрій Дерев'янко ("Воля"), Дмитро Добродомов ("Народний контроль"), Андрій Іллєнко (ВО "Свобода"), Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Давид Сакварелідзе ("Рух нових сил"), Віталій Шабунін (Центр протидії корупції), Дарія Каленюк (Центр протидії корупції), Микола Катеринчук (Європейська партія), Олена Шкрум (депутат фракції "Батьківщина").