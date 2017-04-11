Полиция: "Сепарский шабаш" Одессе не грозит, задержанных отпустили

В Одессе правоохранители отпустили 16 человек, задержанных 10 апреля во время беспорядков на Аллее Славы во время празднования Дня освобождения города от нацистов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Представитель управления отметил, что в числе задержанных: 15 человек – проукраинские активисты, один придерживается противоположных взглядов.

"Во время задержания у активистов были изъяты несколько дымовых шашек", – сказал он.

Как сообщили в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиии, органы правопорядка обеспечили беспрецедентные меры во избежание возможных провокаций и любого насилия.

"Но, к сожалению, некоторые граждане не прислушались к рекомендациям правоохранительных органов по недопущению любых проявлений нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий. В результате, в отделы полиции было доставлено 16 человек разных политических предпочтений", – подчеркнули в отделе.

В отношении пятерых задержанных составлено 6 протоколов: три – по ст. 173 (мелкое хулиганство), два – по ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) и один – по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции при исполнении им служебных обязанностей) Кодекса об административных нарушениях.

Также открыты два уголовных производства по ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 436 (пропаганда войны) УКУ.

В главке подчеркнули, что правоохранительные органы в своей деятельности руководствуются исключительно законами Украины и обеспечивают права и свободы всех граждан, независимо от их национальности, вероисповедания и политических взглядов.

В свою очередь, внештатный советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook написал, что заявления о подъеме сепаратизма в Одессе не имеют под собой никаких оснований, однако лишний раз привлекают внимание кремлевских технологов к региону.

"Грозит ли Одессе некий сепарский шабаш, как тут вроде кое-кто накручивает – нет", – подчеркнул он.

Как известно, 10 апреля в Одессе полиция задержала 16 человек на Алле Славы во время акции по случаю Дня освобождения города от нацистов.

После официального мероприятия, когда представители власти ушли, к монументу прибыло более 100 человек, в числе которых – участники митингов на Куликовом поле, представители т.н. "Антимайдана". Также туда приехали представители украинских патриотических организаций, в числе которых – бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко. Между сторонами возник конфликт.