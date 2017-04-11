Боевики ОРДО передали Украине еще 14 заключенных

Террористы ОРДО передали Украине еще 14 заключенных, которые отбывали наказание в Донецке.

Об этом сообщил в Facebook руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.

"Еще 14 человек уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке", - написал он.

По данным Крикливенко, всего за 2 года из Донецка вывезли 147 заключенных.

Как сообщалось, представители ОРДЛО подтверждают местонахождение около 50 заложников из 121, заявленного в списке украинской стороной. При этом боевики требуют передать им около 600 человек.

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Українська правда