Бойовики ОРДО звільнили ще 14 заручників

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Вівторок, 11 квітня 2017, 14:17

Терористи ОРДО передали Україні ще 14 осіб, що були ув'язнені у Донецьку.

Про це повідомив у Facebook керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко.

"Ще 14 осіб уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць ув'язнення в Донецьку", - написав він.

За даними Крикливенка, всього за 2 роки з Донецьку вивезли 147 звільнених полонених.

Як повідомлялося, представники ОРДЛО підтверджують місцезнаходження лише близько 50 заручників зі 121, заявленого в списку українською стороною. При цьому бойовики вимагають передати їм близько 600 людей.

 
Українські військові приймають звільнених полонених
Валерія Лутковська їде на місце передачи
Валерія Лутковська їде на місце передачи
 
В очікуванні ворожого автозаку

Українська правда

Теми: заручники Донецьк Донбас АТО
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