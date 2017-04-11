Партии подделывают данные о своих донорах

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Вторник, 11 апреля 2017, 16:59

Журналисты-расследователи выяснили, что крупнейшие политические партии Украины скрывают источники своего финансирования.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Радикальная партия в прошлом году получила из госбюджета около 17 млн грн. Почти все эти средства пошли на пиар в СМИ.

При этом центральный офис на 182 кв. м партия арендует у своего лидера Олега Ляшко - бесплатно. Еще один офис на 285 кв. м РПЛ снимает у фирмы, связанной с нардепом-радикалом Сергеем Рыбалкой, за 400 тыс. грн.

Автомобиль радикалы арендуют у советника Ляшко Александра Гулака. Это - бронированный Cadillac Escaladе стоимостью свыше 150 тыс. долларов. В отчете партии говорится, что аренда этой машины обошлась недорого - всего 6 440 грн в месяц. Ляшко отказался комментировать этот "льготный" тариф.

Согласно отчету, единственные спонсоры партии - сам Ляшко, потому что безвозмездно сдает офис, и Нина Данильченко, которая бесплатно работает у радикалов бухгалтером.

"Самопомич" получила в 2016 году более миллиона гривен взносов. Наиболее щедрыми оказались помощники нардепов от партии - помощники Олега Лаврика отдали на партию более 100 тыс. грн, бизнес-партнер нардепа Александра Данченко - 130 тыс. грн. Лидер фракции Олег Березюк объясняет, что это все - добровольные членские взносы.

До государственного финансирования партия жила якобы без единого работника. Только после старта господдержки расходы на зарплату в партии выросли с нуля до 1,5 млн грн. До этого, по словам Оксаны Сыроид, в "Самопомочи" работали исключительно на волонтерских началах.

В прошлом году "Самопомич" получила из госбюджета 24 млн грн и дополнительно 20 млн грн за соблюдение гендерной квоты. Более половины этой суммы партия потратила на пиар и рекламу.

"Оппозиционный блок" в 2016 году отказался от бюджетного финансирования. В 2017 - подал заявку в НАПК и по результатам своего финотчета получил 12 млн грн на первый квартал этого года. Правда, сейчас глава "Оппоблока" Юрий Бойко убеждает, что бюджетное финансирование неэтичное, и партия от него отказалась. Однако заявки с отказом в НАПК не поступало.

За прошлый год партия собрала 12 млн грн взносов. Луганчанин Борис Лебедев отдал "Оппоблоку" три четверти своего дохода - 90 тыс. грн из 120-ти. Помощница экс-регионала Чечетова пожертвовала 80 тыс. грн, а член "Оппозиционного блока" из Херсона - треть миллиона.

У партии есть также доноры - недавно зарегистрированные фирмы ООО "Магден плюс" и ООО "Стемит ЛТД". У них одинаковый уставный фонд, одинаковый вид деятельности и у них одинаково нет недвижимости. По месту регистрации бизнес-пожертвователей - парикмахерская. Фирмы созданы услугой "Виртуальный офис" - это регистрация "под ключ" юрлиц. Несмотря на явную "поддельность", эти доноры прошли проверку НАПК.

Также в отчете партии фигурируют доноры-компании "Гиперион-Мега" и "Тефия-2011". Руководитель и основатель "Гипериона" вообще отрицал наличие у него такой фирмы. Эти фирмы прописаны в помещении рыбного госпредприятия в Киеве и раньше были связаны с миллионером и нардепом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским через кипрские компании.

В целом юрлица платили по 1,1 млн грн на партию. Среди фирм-доноров нашлась и фирма, связанная с менеджментом ахметовской "Запорожстали".

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получает мелкие взносы от больших людей. По 20, по 60 или даже по 80 гривен платили и мэр столицы Виталий Кличко, и генпрокурор Юрий Луценко, и нардепы Кононенко, Березенко, и другие, хотя лидер фракции отрицает существование членских взносов в "Солидарности".

Тем временем нардеп Сергей Алексеев пожертвовал 100 тыс. грн на партию. Выделился брат министра энергетики Игоря Насалика - Сергей - он внес почти 900 тыс. грн.

В прошлом году "Солидарность" получила от НАПК 49 млн грн. Едва ли не половина ушла на рекламу и пиар.

Из 50 млн грн "Народный Фронт" потратил в 2016 году на пиар 33 млн грн. Но по подсчетам движения "Честно", рыночная цена рекламы "Нарфронта" значительно выше, чем указано в отчете.

Около 2 млн грн фронтовики заплатили за аренду своего офиса в семью будто бы конкурента - экс-регионала и члена "Видродження" Антона Яценко. За аренду еще одного офиса на кв 321. м "фронтовик" Денис Дзензерский уплатил сестре Яценко свыше 11 миллионов гривен.

В то же время партия "Видродження" располагается в апартаментах фирмы, которую связывают с Игорем Коломойским.

О финансировании партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" читайте в материале Украинской правды "Батькивщина": кто скрывается за "спонсорами" со столичных окраин".

Как известно, на финансирование партий в 2017 году из госбюджета выделено 398 млн грн: 114 млн - "Народному фронту", 112 млн – БПП, 56 млн - "Самопомочи", 38 млн - Радикальной партии Олега Ляшко, 48,5 млн - "Оппозиционному блоку" и 29 млн грн - "Батькивщине".

Темы: партии деньги
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