Рада целый день рассматривала один закон, который вечером отклонила

Верховная Рада отклонила закон о Конституционном Суде Украины, который рассматривали во вторник во втором чтении.

Спикер парламента Андрей Парубий четыре раза проводил голосование за возвращении закона на повторное второе чтение, однако необходимых 226 голосов не было. Наконец он объявил, что закон отклонен.

Депутаты рассматривали этот закон целый рабочий день, поскольку в нем было более 911 поправок. Он был первым в повестке дня на вторник.

Понад 5 годин обговорення і сотні поправок до #ЗП5336_1 про Конституційний суд, який все ж відхилили - таким видався вівторок в #Рада pic.twitter.com/MNOfxpRGL3 — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 11 апреля 2017 г.

Закон регулирует порядок организации и деятельности Конституционного суда (КС), статус судей КС, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел и исполнения его решений.

Украинская правда