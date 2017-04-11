Рада целый день рассматривала один закон, который вечером отклонила

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Вторник, 11 апреля 2017, 18:22

Верховная Рада отклонила закон о Конституционном Суде Украины, который рассматривали во вторник во втором чтении.

Спикер парламента Андрей Парубий четыре раза проводил голосование за возвращении закона на повторное второе чтение, однако необходимых 226 голосов не было. Наконец он объявил, что закон отклонен.

Депутаты рассматривали этот закон целый рабочий день, поскольку в нем было более 911 поправок. Он был первым в повестке дня на вторник.

Закон регулирует порядок организации и деятельности Конституционного суда (КС), статус судей КС, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел и исполнения его решений.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Конституция
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