Рада цілий день розглядала один закон, який ввечері відхилила

Верховна Рада відхилила закон про Конституційний Суд України, який розглядали у вівторок у другому читанні.

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено.

Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок. Він був першим у порядку денному на вівторок.

Понад 5 годин обговорення і сотні поправок до #ЗП5336_1 про Конституційний суд, який все ж відхилили - таким видався вівторок в #Рада pic.twitter.com/MNOfxpRGL3 — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 11 апреля 2017 г.

Закон регулює порядок організації і діяльності Конституційного суду (КС), статус суддів КС, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ та виконання його рішень.

Українська правда