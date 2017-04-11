Рада цілий день розглядала один закон, який ввечері відхилила

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Вівторок, 11 квітня 2017, 18:22

Верховна Рада відхилила закон про Конституційний Суд України, який розглядали у вівторок у другому читанні.  

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено.

Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок. Він був першим у порядку денному на вівторок.

Закон регулює порядок організації і діяльності Конституційного суду (КС), статус суддів КС, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ та виконання його рішень.

Українська правда

  

Теми: Верховна Рада Конституція
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