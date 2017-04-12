НАБУ передало ГПУ документы на экстрадицию матери Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро передало Генеральной прокуратуре для дальнейшего направления в Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой, матери нардепа Александра Онищенко, подозреваемой в причастности к так называемому "газовому делу".



Об этом сообщает в среду пресс-центр НАБУ.



По версии следствия, Кадырова является соорганизатором так называемой "газовой схемы", в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.



После получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или иного пресечения к рассмотрению вопроса об экстрадиции лица в Украине.



В НАБУ напоминают, что указанное лицо объявлено в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины. 30 марта Кадырова была задержана в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

Как известно, нардеп Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Онищенко объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.

Украинская правда