НАБУ передало ГПУ документи на екстрадицію матері Онищенка

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Середа, 12 квітня 2017, 11:24

Національне антикорупційне бюро передало Генеральній прокуратурі для подальшого направлення до Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції в Україну Інеси Кадирової, матері нардепа Олександра Онищенка, підозрюваної в причетності до так званій "газовій справі ".

Про це повідомляє в середу прес-центр НАБУ.

За версією слідства Кадирова є співорганізатором так званої "газової схеми", внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україну.

В НАБУ нагадують, що зазначену особу оголошено в міжнародний розшук за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України. 30 березня Кадирову було затримано в Іспанії за орієнтуванням Інтерполу та Європолу.

Як відомо, нардеп Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Онищенка оголосили у національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї провини та збирається судитися в Лондоні.

Українська правда

Теми: Онищенко НАБУ Генпрокуратура
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