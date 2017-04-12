В МИД допускают встречу Порошенко с Трампом в ближайшее время
Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко допускает встречу президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.
Об этом он сказал в интервью "Українським новинам".
"Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", – сказал Пристайко.
По его мнению, не стоит акцентировать внимание, состоится ли встреча Порошенко с Трампом до или после встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным.
"Кажется, что этот вопрос волнует многих людей. Как по мне, это довольно упрощенный подход", – подчеркнул он.
Пристайко добавил, что Украине были важны встречи с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастер, которые уже состоялись.
"Мы заинтересованы во встрече с министром обороны, она также запланирована. Ну и в результате с президентом (CША), безусловно, тоже", – подытожил он.
Как известно, 12 апреля госсекретарь США осуществляет визит в Москву, где пытается убедить Россию пересмотреть политику поддержки правительства президента Сирии Башара Асада.
Накануне американо-российских переговоров в Москве Тиллерсон поговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.
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