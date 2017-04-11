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Тиллерсон перед встречей с Лавровым поговорил с Порошенко

Вторник, 11 апреля 2017, 16:53

Президент Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве.

Об этом сообщает сайт украинского президента.

"Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности важность обеспечения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

"Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии", - сообщили у Порошенко.

Как известно, Тиллерсон во вторник прибыл с первым визитом в Россию, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее журналист Стив Херман отметил, что в расписании визита Тиллерсона в Россию исчезла встреча с Путиным.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоСША
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