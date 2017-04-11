Тиллерсон перед встречей с Лавровым поговорил с Порошенко
Президент Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве.
Об этом сообщает сайт украинского президента.
"Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности важность обеспечения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
President of @Ukraine and US Secretary of State spoke on a phone prior to Rex Tillerson's visit to Moscow https://t.co/lkgyRCfr9r pic.twitter.com/0CPoN5jR3T— The Bankova (@TheBankova) April 11, 2017
"Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии", - сообщили у Порошенко.
Как известно, Тиллерсон во вторник прибыл с первым визитом в Россию, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ранее журналист Стив Херман отметил, что в расписании визита Тиллерсона в Россию исчезла встреча с Путиным.
Украинская правда