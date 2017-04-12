Комитет Иванчука одобрил отчет правительства и поддержал увольнение Белоуса

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Среда, 12 апреля 2017, 17:04

Комитет по вопросам экономической политики рекомендует парламенту принять к сведению отчет правительства.

За такое решение проголосовали члены комитета в среду, после встречи с Кабмином.

При голосовании воздержалась только Виктория Пташник.

Так же комитет в полном составе рекомендовал освобождения Игоря Билоуса с должности руководителя Фонда госимущества.

Как известно, 10 апреля Билоус подал в отставку.

Позже он заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.

Роман Кравец, УП

Темы: Иванчук Фонд госимущества
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