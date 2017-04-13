В Бахчисарае у крымских татар проводят обыски

В аннексированном Крыму работники Федеральной службы безопасности России проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае.

Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев в своем Facebook.

"Вооруженные российские силовики ворвались в дома Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева, которые проживают в 6 и 7 микрорайонах", - написал он.

"Соседям силовики цель своего, столь раннего визита, не объясняют. Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто всё же придет, могут задержать за неподчинение "законному" требованию полицаев", - сообщил он.

"Троих крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали, погрузив в автозак увезли, скорее всего в местное отделение полиции", - добавил он.