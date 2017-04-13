Россия сообщила о поимке "украинского агента", которого отдаст боевикам

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Четверг, 13 апреля 2017, 12:19

Российские СМИ сообщают о том, что управление ФСБ по Самарской области РФ совместно с полицией задержало агента украинской разведки, который изучал объекты военной и транспортной инфраструктуры на територии оккупированного Донбасса и в Ростовской и Самарской областях РФ.

В частности российский "Интерфакс" ссылается на "источник в правоохранительных органах региона".

По их данным, задержанный гражданин Украины 1990 года рождения "входит в агентуру подразделения "Спецрезерв" главного управления разведки Минобороны Украины".

"Он приехал в Самарскую область 19 марта 2017 года и 6 часов занимался сбором сведений по железнодорожному вокзалу Самары, где и был задержан", – сказал собеседник агентства.

"В ходе опроса задержанный также признался в осуществлении им в интересах минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в "ДНР" и Ростовской области", – сообщает российское СМИ.

Также россияне утверждают, что задержанный гражданин Украины в октябре-декабре 2016 года в Ростове-на-Дону вел визуальную разведку железнодорожного и автомобильного вокзалов.

По словам собеседника российского агентства, задержанный в Самаре "агент будет затем депортирован в "ДНР", где им займутся местные следователи".

"Сейчас его отправят в "ДНР", формально – на Украину, по сути – не совсем на Украину, чтобы там местные следователи с ним разбирались: просто ли он смотрел расположение воинских частей или, может быть, был наводчиком огня", – цитирует "Интерфакс" свой источник.

Как известно, ФСБ РФ периодически сообщает о задержании "украинских диверсантов". Чаще всего речь идет об оккупированном россиянами полуострове Крым.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что подобные сообщения спецслужб РФ являются информационной провокацией российской пропаганды.

Темы: Росcия
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