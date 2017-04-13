Росія повідомила про затримання "українського агента", якого віддасть бойовикам

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Четвер, 13 квітня 2017, 12:19

Російські ЗМІ повідомляють про те, що управління ФСБ по Самарській області РФ спільно з поліцією затримало агента української розвідки, який вивчав об'єкти військової та транспортної інфраструктури на території окупованого Донбасу і в Ростовській і Самарської областях РФ.

Зокрема російський "Інтерфакс" посилається на "джерело в правоохоронних органах регіону".

За їхніми даними, затриманий громадянин України 1990 року народження "входить в агентуру підрозділу спецрезерву головного управління розвідки Міноборони України".

"Він приїхав у Самарську області 19 березня 2017 року і 6 годин займався збором відомостей по залізничному вокзалу Самари, де і був затриманий", – сказав співрозмовник агентства.

"У ході опитування затриманий також зізнався в здійсненні ним в інтересах Міноборони України візуальної розвідки об'єктів військової і транспортної інфраструктури в "ДНР" і Ростовської області", – повідомляє російське ЗМІ.

Також росіяни стверджують, що затриманий громадянин України в жовтні-грудні 2016 року в Ростові-на-Дону вів візуальну розвідку залізничного та автомобільного вокзалів.

За словами співрозмовника російського агентства, затриманий у Самарі "агент буде потім депортований в "ДНР", де ним займуться місцеві слідчі".

"Зараз його відправлять в "ДНР", формально –  в Україну, по суті – не зовсім в Україну, щоб там місцеві слідчі з ним розбиралися: чи просто він дивився на розташування військових частин чи, можливо, був навідником вогню", - цитує "Інтерфакс" своє джерело.

Як відомо, ФСБ РФ періодично повідомляє про затримання "українських диверсантів". Найчастіше йдеться про окупований росіянами півострів Крим.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.

Теми: Росія
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