На Луганщине взрывом повреждены ж/д пути

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Четверг, 13 апреля 2017, 14:38

На перегоне между станциями Шипилово и Сентяновка на Луганщине в результате взрыва повреждены железнодорожные пути.

Об этом сообщает 13 апреля Луганский областной военно-гражданская администрация.

Отмечается, что в среду днем в Главное управление Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станции Шипилов-станции Сентяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра.

Сообщается, что в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути.

Украинская правда

Темы: терроризм Луганская область
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