На Луганщине взрывом повреждены ж/д пути

На перегоне между станциями Шипилово и Сентяновка на Луганщине в результате взрыва повреждены железнодорожные пути.



Об этом сообщает 13 апреля Луганский областной военно-гражданская администрация.



Отмечается, что в среду днем в Главное управление Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станции Шипилов-станции Сентяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра.



Сообщается, что в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути.



Украинская правда