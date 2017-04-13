На Луганщині вибухом пошкоджено колію

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Четвер, 13 квітня 2017, 14:38

На перегоні між станціями Шипілове та Сентянівка на Луганщині в результаті вибуху пошкоджено залізничну колію.

Про це повідомляє 13 квітня Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

Зазначається, що у середу вдень до Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшло повідомлення диспетчера залізничної станції Лиман про те, що на перегоні станції Шипілове-станції Сентянівка на 48 км виявлено воронку від вибуху діаметром 4 метри та глибиною 3 метри.

Повідомляється, що внаслідок вибуху було пошкоджено залізничну колію.

Українська правда

Теми: тероризм Луганська область
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