На Луганщині вибухом пошкоджено колію

На перегоні між станціями Шипілове та Сентянівка на Луганщині в результаті вибуху пошкоджено залізничну колію.

Про це повідомляє 13 квітня Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

Зазначається, що у середу вдень до Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшло повідомлення диспетчера залізничної станції Лиман про те, що на перегоні станції Шипілове-станції Сентянівка на 48 км виявлено воронку від вибуху діаметром 4 метри та глибиною 3 метри.

Повідомляється, що внаслідок вибуху було пошкоджено залізничну колію.

Українська правда