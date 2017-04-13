САП продлила расследование против Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила расследование уголовного производства против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до 13 июня.

Об этом "Українським новинам" сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко.

"Продлили расследование еще на 2 месяца", – сообщил он.

Он отметил, что срок досудебного расследования истекал в четверг 13 апреля.