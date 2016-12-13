Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту

Вторник, 13 декабря 2016, 19:34

Председателю ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Она отметила, что подозрение вручили в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

В то же время заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко не смог сообщить какую-либо информацию о вручении подозрения Охендовскому, ссылаясь на завершение рабочего дня.

Ранее руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение в совершении преступления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

В комментарии УП он отметил, что следующими шагами будут допрос руководителя ЦИК, а также инициирование отстранения его от должности.

"Во время досудебного расследования детективы НАБ и прокуроры САП установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году совершил 6 выездов заграницу с целью, как указано в документах о командировке, "знакомства с избирательным законодательством Украины и особенностями избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года", - написал на Facebook Холодницкий.

По данным УП, Охендовский ездил в Европу, в частности, в Лондон.

"Впрочем, настоящем основанием этих зарубежных визитов, как следует из материалов расследования, было выполнение Охендовским, избранным в состав ЦИК в 2007 году по квоте Партии регионов, неофициального поручения высших должностных лиц государства и членов этой партии по донесению представителям правительств иностранных государств, международных и межправительственных организаций в положительном свете информации о "демократическом" ходе избирательного процесса в Украине с целью недопущения возможного признания выборов, которые не соответствуют международным стандартам", - добавил он.

"Досудебное следствие имеет достаточные основания полагать, что как "вознаграждение" за такие свои действия, подозреваемый получил возмещение понесенных им за рубежом расходов за счет средств Партии регионов", - отметил руководитель САП.

По его словам, документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения им наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.

"Получая эти деньги, факт их получения Охендовский каждый раз подтверждал собственноручной подписью в соответствующих учетных листах, которые были предоставлены антикоррупционным органам летом этого года. Аутентичность его подписей подтверждена проведенной в уголовном производстве почерковедческой экспертизой", - заявил Холодницкий.

Кроме того, как сообщил руководитель САП, изучение документов, которые в НАБ Украины в июне передал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, показало еще две записи о возможном получении Охендовским денег в сумме 100 000 и 45 000 долларов США.

"Несмотря на то, что о получении этих денег подозреваемый собственноручно не расписывался, установлено, что их выдачей занималось то же лицо, что и в случаях получения им средств на командировки, что позволяет утверждать об их достоверности. В совокупности указанные факты достаточны для сообщения о подозрении и продолжения досудебного следствия уже не по факту совершения преступления, а в отношении конкретного лица", - заявил Холодницкий.

Таким образом, по его словам, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, действующей на момент их совершения - получении взяток в крупном и особо крупном размере лицом, занимающим особо ответственное положение.

"Теперь детективы НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП имеют определенный законом срок, чтобы завершить сбор доказательств и направить указанное производство в суд для рассмотрения по существу", - написал Холодницкий.

Ранее сообщалось, что Охендовского вызывают на допрос в НАБУ в среду, 14 декабря, на 11 утра.

Сам председатель ЦИК считает указанное уголовное производство сфабрикованным, но заявил, что готов к сотрудничеству со следствием.

Роман Кравец, Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП

Темы: НАБУЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: