НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту

Председателю ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Она отметила, что подозрение вручили в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

В то же время заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко не смог сообщить какую-либо информацию о вручении подозрения Охендовскому, ссылаясь на завершение рабочего дня.

Ранее руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение в совершении преступления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

В комментарии УП он отметил, что следующими шагами будут допрос руководителя ЦИК, а также инициирование отстранения его от должности.

"Во время досудебного расследования детективы НАБ и прокуроры САП установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году совершил 6 выездов заграницу с целью, как указано в документах о командировке, "знакомства с избирательным законодательством Украины и особенностями избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года", - написал на Facebook Холодницкий.

По данным УП, Охендовский ездил в Европу, в частности, в Лондон.

"Впрочем, настоящем основанием этих зарубежных визитов, как следует из материалов расследования, было выполнение Охендовским, избранным в состав ЦИК в 2007 году по квоте Партии регионов, неофициального поручения высших должностных лиц государства и членов этой партии по донесению представителям правительств иностранных государств, международных и межправительственных организаций в положительном свете информации о "демократическом" ходе избирательного процесса в Украине с целью недопущения возможного признания выборов, которые не соответствуют международным стандартам", - добавил он.

"Досудебное следствие имеет достаточные основания полагать, что как "вознаграждение" за такие свои действия, подозреваемый получил возмещение понесенных им за рубежом расходов за счет средств Партии регионов", - отметил руководитель САП.

По его словам, документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения им наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.

"Получая эти деньги, факт их получения Охендовский каждый раз подтверждал собственноручной подписью в соответствующих учетных листах, которые были предоставлены антикоррупционным органам летом этого года. Аутентичность его подписей подтверждена проведенной в уголовном производстве почерковедческой экспертизой", - заявил Холодницкий.

Кроме того, как сообщил руководитель САП, изучение документов, которые в НАБ Украины в июне передал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, показало еще две записи о возможном получении Охендовским денег в сумме 100 000 и 45 000 долларов США.

"Несмотря на то, что о получении этих денег подозреваемый собственноручно не расписывался, установлено, что их выдачей занималось то же лицо, что и в случаях получения им средств на командировки, что позволяет утверждать об их достоверности. В совокупности указанные факты достаточны для сообщения о подозрении и продолжения досудебного следствия уже не по факту совершения преступления, а в отношении конкретного лица", - заявил Холодницкий.

Таким образом, по его словам, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, действующей на момент их совершения - получении взяток в крупном и особо крупном размере лицом, занимающим особо ответственное положение.

"Теперь детективы НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП имеют определенный законом срок, чтобы завершить сбор доказательств и направить указанное производство в суд для рассмотрения по существу", - написал Холодницкий.

Ранее сообщалось, что Охендовского вызывают на допрос в НАБУ в среду, 14 декабря, на 11 утра.

Сам председатель ЦИК считает указанное уголовное производство сфабрикованным, но заявил, что готов к сотрудничеству со следствием.

Роман Кравец, Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП