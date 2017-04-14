В Германии арестовали иракца, подозреваемого в подрыве автобуса "Боруссии"

13 апреля немецкий судья утвердил ордер на арест гражданина Ирака, задержанного после нападения на автобус с игроками команды "Боруссия".

Об этом говорится в заявлении федеральной прокуратуры Германии, передает Reuters.

Ранее прокуратура заявила, что 26-летний мужчина, согласно предварительной информации, был членом террористической группировки ИГИЛ в Ираке, прежде чем прибыть в Германию в начале 2016 года.

При этом в прокуратуре пока не предоставили никаких доказательств того, что этот человек участвовал в нападении в Дортмунде.

Как известно, 11 апреля возле автобуса немецкого футбольного клуба "Боруссия" произошло три взрыва, когда он отъезжал от отеля, где были размещены спортсмены. В результате ранение получил центральный защитник, испанец Марк Бартра.