У Німеччині заарештували іракця, підозрюваного в підриві автобуса "Боруссії"

13 квітня німецький суддя затвердив ордер на арешт громадянина Іраку, затриманого після нападу на автобус з гравцями команди "Боруссія".

Про це йдеться в заяві федеральної прокуратури Німеччини, передає Reuters.

Раніше прокуратура заявила, що 26-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, був членом терористичного угруповання ІДІЛ в Іраку, перш ніж прибути до Німеччини на початку 2016 року.

При цьому в прокуратурі поки не надали ніяких доказів того, що ця людина брала участь в нападі в Дортмунді.

Як відомо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.