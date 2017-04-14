В Николаеве остановили передачу в Россию газотурбинного оборудования

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Пятница, 14 апреля 2017, 12:16

Работники Службы безопасности Украины в Николаеве предотвратили попытку поставки в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям военного назначения.

Это оборудование используют на кораблях Военно-морского флота Российской Федерации, сообщает СБУ 14 апреля.

Оперативники СБУ совместно с военной прокуратурой и при содействии администрации госпредприятия "Зоря" – "Машпроект" задержали работника этого предприятия и местного дельца, которые "пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенных для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тысячи гривен)".

В Николаеве задержали сотрудника ГП
В Николаеве задержали сотрудника ГП "Зоря" – "Машпроект" и делка
СБУ

"Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопл к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны были бы легитимировать перед иностранной стороной похищенные комплектующие", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, "мошенники действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортирующими компаниями России".

"Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, которая до 2014 года обеспечивалась исключительно николаевским предприятием", – заявляет ведомство.

"Во время обысков по месту проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которые предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны", – отмечает СБУ.

 
 
 
 

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос избрания им меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Темы: СБУ Николаев Росcия торговля промышленность
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IP: 178.74.234.---burbura14.04.2017 13:13
Треба усі 86 сопел до форсунок тому що на верхньому фото стоїть раком нагнутий запердолити в дупу. І відео виставити в соцмережах. Щоб так було з кожним таким "комерсантом".
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