У заключенного в Крыму украинца Панова появился сосед с туберкулезом

В камеру крымского СИЗО, где сидит украинец Евгений Панов, подселили больного туберкулезом человека.

Об этом сообщил в Facebook брат задержанного Игорь Котелянец.

"Скоты подселили к Жене человека, больного туберкулезом. Подаем запросы-жалобы", ‒написал он.

В комментарии изданию "Крым.Реалии" Котелянец рассказал, что адвокаты Панова готовятся подавать запросы и жалобы в адрес СИЗО, чтобы выяснить подробности инцидента.

"Плюс Валерия Лутковская отправила на уполномоченного по правам человека в России запрос в связи с этой ситуацией. Запросы связаны с тем, что есть информация о том, что человек, который болен туберкулезом, был помещен к здоровым людям. Мы хотим, чтобы они (руководство СИЗО ‒ ред.) прояснили ситуацию ‒ что это за человек и почему его поселили в камеру с Женей", ‒отметил Котелянец.

Как сообщалось, ранее ФСБ России заявила, что в ночь на 7 августа 2016 года в районе города Армянск в Крыму выявила группу диверсантов, при задержании которой якобы погиб сотрудник службы.

По данным ФСБ, среди задержанных диверсантов был один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Панов.

В МО опровергли сообщения об украинских диверсантах и причастности задержанных к украинским спецслужбам. Брат Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был похищен в Запорожской области и вывезен в Крым.

МИД Украины сообщало о применении к Панову пыток.