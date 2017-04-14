В НАПК пояснили, почему скрыли декларации подчиненных Луценко и Матиоса

В НАПК пояснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании решения о применении специальных мер безопасности.

Соответствующую информацию ведомство распространило в пятницу вечером.

"Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно - постановления заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Матиос А. В.", - говорится в заявлении.

В НАПК отметили, что "такие меры имеют исключительный и временный характер". В ведомстве подчеркнули, что скрытые декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.

"Решение НАПК основывается на статье 17 указанного Закона, и принято с осознанием возможных негативных последствий невыполнения постановления. При этом следует отметить, что непринятие, несвоевременное принятие достаточных мер для безопасности работников правоохранительных органов или лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве или разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого под защиту, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством", - сказано в заявлении.

Как известно, после возобновления работы реестра НАПК, с сайта исчезли более 200 деклараций работников ГПУ и военных прокуратур.

Украинская правда