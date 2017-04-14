У НАЗК пояснили, чому сховали декларації підлеглих Луценка та Матіоса

2653 перегляди
0
П'ятниця, 14 квітня 2017, 18:41

У НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е- декларацій на підставі рішення про застосування спеціальних заходів безпеки.

Відповідну інформацію відомство поширило у п’ятницю ввечері.

"Декларації низки посадових осіб військової прокуратури були вилучені на підставі відповідного рішення про застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки цих працівників та їх близьких родичів відповідно до статей 10, 13, 14 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", а саме - постанови заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Матіоса А. В", - сказано у заяві.

У НАЗК зазначили, що "такі заходи мають виключний та тимчасовий характер". У відомстві підкреслили, що приховані декларації зберігаються на ресурсах Реєстру і є доступними для перевірки.

"Рішення НАЗК ґрунтується на статті 17 зазначеного Закону, та прийнято з усвідомленням можливих негативних наслідків невиконання постанови. При цьому слід зазначити, що невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві або розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства", - сказано у заяві.

Як повідомлялося, після поновлення роботи реєстру НАЗК, із сайту зникли понад 200 декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур.

Українська правда

Теми: НАЗК декларації прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З сайту НАЗК зникли декларації підлеглих Луценка та Матіоса 14 квітня 2017, 15:18
Криза антикорупційних органів. Тенденції та шляхи вирішення 14 квітня 2017, 09:35
НАЗК почало повну перевірку декларацій ще трьох нардепів 13 квітня 2017, 16:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У НАЗК пояснили, чому сховали декларації підлеглих Луценка та Матіоса
Луценко звільнив Суса – джерело
Бойовики обстрілюють всю лінію розмежування: поранено 3 бійців ЗСУ
Авто знімальної групи "Слідство.інфо" обстріляли на Київщині
Усі новини
Дослідження

Використання гаджетів немовлятами порушує нічний і денний сон

"Встала і пішла"

Як живе після теракту дільнична зі Львова