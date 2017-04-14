Более 300 россиян находятся под стражей в Украине - Лутковская

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Пятница, 14 апреля 2017, 21:08

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что более 300 россиян находятся под стражей в Украине.

Об этом она сказала в интервью "5 каналу".

Омбудсмен сообщила, что отправила список данных лиц российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и предложила ей навестить их для оценки условий их содержания.

"Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине, и которыми она (Москалькова) может быть заинтересована как омбудсмен", - заявила Лутковская.

В свою очередь, Лутковская просит разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко.

Украинский омбудсмен сообщила, что на данный момент не получила ответа от российской коллеги.

В то же время она подчеркнула, что довольна уровнем диалога и взаимодействия с Москальковой.

Украинские новости

Темы: права человека Росcия
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