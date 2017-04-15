ГосЧС усилит режим службы на Пасхальные праздники

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Суббота, 15 апреля 2017, 10:49

На период Пасхальных праздников с 15 апреля до утра 18 апреля собственные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

Об этом 15 апреля сообщили в ГосЧС. 

В Пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины, на дежурстве будут находиться около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. пожарно-спасательной техники.

В ГосЧС отметили, что усиленная готовность сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется массовым использованием открытого огня, в частности - свечей и лампадок во время торжественных богослужений в храмах.

Темы: празднования
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