Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО

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Суббота, 15 апреля 2017, 12:48

Президент Украины Петр Порошенко реорганизовал структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №109 от 14 апреля размещен на сайте главы государства.

В частности, упразднена служба по вопросам обороны и службу по вопросам безопасности и создана служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности, служба по вопросам нацбезопасности в военной сфере, служба по мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.

В структуре аппарата СНБО остались секретарь СНБО, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба , служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба режимно-сек ретных работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.

Темы: СНБО Порошенко
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