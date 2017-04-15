В Киеве откроют школу по безопасности велодвижения

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Суббота, 15 апреля 2017, 15:28

В Киеве стартует Велошкола по безопасности движения, на которой расскажут, где и как должен двигаться велосипедист в городе, как проезжать большие развязки, что означают дорожные знаки и т.д.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации велосипедистов Киева, обучение начнется 23 апреля и будет проходить на Контрактовой площади возле памятника Григорию Сковороде.

Занятия будут проходить два раза в месяц в разных районах Киева до 24 сентября.

Велозанятия по безопасности движения будут длиться 2 часа и состоять из теоретической части и учебной поездки в сопровождении велотренера.

"Чтобы принять участие в практической велопоездке, необходимо приехать на исправном велосипеде. На теоретическую часть можно приходить без велосипеда", - сообщают в АВК.

Участие в Велошколе свободное при условии регистрации.

Украинская правда. Киев

Темы: Киев
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