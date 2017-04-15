В Киеве откроют школу по безопасности велодвижения
В Киеве стартует Велошкола по безопасности движения, на которой расскажут, где и как должен двигаться велосипедист в городе, как проезжать большие развязки, что означают дорожные знаки и т.д.
Как сообщает пресс-служба Ассоциации велосипедистов Киева, обучение начнется 23 апреля и будет проходить на Контрактовой площади возле памятника Григорию Сковороде.
Занятия будут проходить два раза в месяц в разных районах Киева до 24 сентября.
Велозанятия по безопасности движения будут длиться 2 часа и состоять из теоретической части и учебной поездки в сопровождении велотренера.
"Чтобы принять участие в практической велопоездке, необходимо приехать на исправном велосипеде. На теоретическую часть можно приходить без велосипеда", - сообщают в АВК.
Участие в Велошколе свободное при условии регистрации.
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