В Житомирской области суд арестовал грузовик с львовским мусором

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Суббота, 15 апреля 2017, 17:58

В Житомирской области суд арестовал задержанный в поселке Пулины грузовик с львовским мусором.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Пулинскую районную государственную администрацию.

Как отмечается в сообщении, такое решение Пулинский районный суд принял 14 апреля, после того, как общественность Пулинского района собралась возле местной полиции с требованием наказать перевозчиков львовского мусора.

"В Житомирской области в пгт Пулины по решению районного суда задержан грузовик с львовским мусором, который был обнаружен 14 апреля на территории Пулинского района. Районный суд провел заседание в день задержания автомобиля по требованию жителей района о наказании перевозчиков мусора", - сообщили в РГА.

Суд своим решением удовлетворил представление местной полиции и наложил арест на транспортное средство.

В Житомирской области 14 апреля вновь обнаружили мусор, вывезенный из Львова. По данным Житомирской ОГА, на территории Пулинского района, в частности в селах Улашановка и Червоноселка, было сброшено около 200 тонн мусора. В мусоре обнаружили товарные чеки из Львова и документы из ближайших районов Львовской области.

Также полиция обнаружила вблизи села Улашановка автомобиль, груженный 20 тоннами отходов. Местные жители заблокировали этот грузовик, требуя от властей Львова убрать незаконно сброшенный в районе мусор.

Темы: Житомир Львов
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