Благодатный огонь первыми привезли в Украину представители УПЦ КП
В аэропорту Борисполь приземлился самолет, которым доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
Как сообщает ТСН, первыми прилетели представители УПЦ Киевского патриархата. Это был регулярный рейс.
В сюжете говорится, что самолет сел в Борисполе в 20:05.
Примерно в 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.
Как сообщалось, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:22 по киевскому времени.
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