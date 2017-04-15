Благодатный огонь первыми привезли в Украину представители УПЦ КП

2122 просмотра
0
Суббота, 15 апреля 2017, 21:17

В аэропорту Борисполь приземлился самолет, которым доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Как сообщает ТСН, первыми прилетели представители УПЦ Киевского патриархата. Это был регулярный рейс.

В сюжете говорится, что самолет сел в Борисполе в 20:05.

Примерно в 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

Как сообщалось, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:22 по киевскому времени.

Темы: церковь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 15 апреля 2017, 15:36
В Киеве экс-протоиерей хотел продать вещи митрополита Владимира 7 апреля 2017, 17:42
Филарет в Раде раскритиковал позицию главы УПЦ МП и призвал к единству 17 марта 2017, 14:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Сирии произошел взрыв возле автобусов с эвакуированными, 16 погибших
Горбатюк: пограничники не имели права задерживать экс-беркутовцев
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
У ГПУ нет подтверждения о бегстве в РФ четырех экс-"беркутовцев"
Все новости
Почет разности

Как это – быть трансгендерной девушкой

#тригодавойни

Ветеран АТО запустил флешмоб в третью годовщину начала войны с Россией