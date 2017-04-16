В США тысячи людей требовали обнародовать декларации Трампа

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 00:27

Тысячи людей в США вышли на марши протеста "Tax Day" ( "День налогов") с требованием заставить президента Дональда Трампа обнародовать его федеральные налоговые декларации.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

15 апреля демонстрации прошли в десятках городов по всей территории США, они совпали с ежегодным сроком представления американцами своих налоговых деклараций федеральному правительству.

Трамп был первым кандидатом от крупной политической партии США за более чем 40 лет, который не обнародовал своей налоговой декларации во время избирательной кампании в прошлом году.

В США нет строгого требования, чтобы кандидаты обнародовали свои декларации, но критики говорят, что это является свидетельством того, что президент что-то скрывает.

Темы: США
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