Чавушоглу: Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции
Политика интеграции в Европейский союз останется стратегическим приоритетом Турции.
Данную мысль со страниц издания Le Figaro высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Анадолу.
Глава дипломатии отметил, что тема отношений Турции с Евросоюзом остается одной из основных тем обсуждений европейских СМИ.
По мнению Чавушоглу, ряд высказываний, озвучиваемых в Европе, вызывают обеспокоенность Анкары.
"Турция выполняет критерии Маастрихтского договора. Однако ряд стран ЕС создают искусственные препятствия на пути открытия новых пунктов переговорного досье по вступлению Турции в Евросоюз. То есть Анкара готова к диалогу. Сторона, затягивающая процесс – Евросоюз", - подчеркнул глава дипломатии.
Чавушоглу выразил также недоумение в связи с тем, что высказывания Анкары относительно невыполнения обязательств стран ЕС, встречают критику европейской стороны.
Он заявил,что благодаря Турции поток нелегальных беженцев из Сирии, Ирака и других стран в страны ЕС снизился до минимума.
Напомним, 24 ноября 2016 года была принята резолюция, в которой евродепутаты призывают ввести временный мораторий на переговоры с Турцией о вступлении в Европейский Союз.
В резолюции говорится о том, что Турция, тем не менее, должна оставаться "прикрепленной" к ЕС.
Как сообщалось, 16 апреля в Турции состоялся референдум об изменениях в конституцию, по которым президент Эрдоган получает всю полноту власти в стране. По результатам подсчета данных с 99,99% участков по территории страны за расширение полномочий президента проголосовали 51,35% избирателей.
После этого президент Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь.
В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.
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