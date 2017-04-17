Чавушоглу: Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции

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Понедельник, 17 апреля 2017, 02:21

Политика интеграции в Европейский союз останется стратегическим приоритетом Турции.

Данную мысль со страниц издания Le Figaro высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Анадолу.

Глава дипломатии отметил, что тема отношений Турции с Евросоюзом остается одной из основных тем обсуждений европейских СМИ.

По мнению Чавушоглу, ряд высказываний, озвучиваемых в Европе, вызывают обеспокоенность Анкары.

"Турция выполняет критерии Маастрихтского договора. Однако ряд стран ЕС создают искусственные препятствия на пути открытия новых пунктов переговорного досье по вступлению Турции в Евросоюз. То есть Анкара готова к диалогу. Сторона, затягивающая процесс – Евросоюз", - подчеркнул глава дипломатии.

Чавушоглу выразил также недоумение в связи с тем, что высказывания Анкары относительно невыполнения обязательств стран ЕС, встречают критику европейской стороны.

Он заявил,что благодаря Турции поток нелегальных беженцев из Сирии, Ирака и других стран в страны ЕС снизился до минимума.

Напомним, 24 ноября 2016 года была принята резолюция, в которой евродепутаты призывают ввести временный мораторий на переговоры с Турцией о вступлении в Европейский Союз.

В резолюции говорится о том, что Турция, тем не менее, должна оставаться "прикрепленной" к ЕС.

Как сообщалось, 16 апреля в Турции состоялся референдум об изменениях в конституцию, по которым президент Эрдоган получает всю полноту власти в стране. По результатам подсчета данных с 99,99% участков по территории страны за расширение полномочий президента проголосовали 51,35% избирателей.

После этого президент Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь.

В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.

Темы: Турция ЕС беженцы
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