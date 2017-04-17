Чавушоглу: Політика інтеграції в ЄС залишиться пріоритетом Туреччини

78 переглядів
0
Понеділок, 17 квітня 2017, 02:21

Політика інтеграції в Європейський союз залишиться стратегічним пріоритетом Туреччини.

Цю думку зі сторінок видання Le Figaro висловив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство Анадолу.

Глава дипломатії зазначив, що тема відносин Туреччини з Євросоюзом залишається однією з основних тем обговорень європейських ЗМІ.

На думку Чавушоглу, ряд висловлювань, озвучених в Європі, викликають стурбованість Анкари.

"Туреччина виконує критерії Маастрихтського договору. Однак ряд країн ЄС створюють штучні перешкоди на шляху відкриття нових пунктів переговорного досьє щодо вступу Туреччини в Євросоюз. Тобто Анкара готова до діалогу. Сторона, яка затягує процес - Євросоюз", - підкреслив глава дипломатії.

Чавушоглу висловив також здивування в зв'язку з тим, що висловлювання Анкари щодо невиконання зобов'язань країн ЄС, наражаються на критику європейської сторони.

Він заявив, що завдяки Туреччині потік нелегальних біженців з Сирії, Іраку та інших країн в країни ЄС знизився до мінімуму.

Нагадаємо, 24 листопада 2016 року було прийнято резолюцію, в якій євродепутати закликають запровадити тимчасовий мораторій на переговори з Туреччиною про вступ до Європейського Союзу.

У резолюції йдеться про те, що Туреччина, проте, повинна залишатися "прикріпленою" до ЄС.

Як повідомлялося, 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про зміни до конституції, за якими президент Ердоган отримує всю повноту влади в країні. За результатами підрахунку даних з 99,99% дільниць по території країни за розширення повноважень президента проголосували 51,35% виборців.

Після цього президент Ердоган повідомив про намір відновити в країні смертну кару.

У Брюсселі відзначили, що відновлення вищої міри покарання поставить хрест на планах Туреччини вступити до Євросоюзу.

Теми: Туреччина ЄС біженці
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ердоган має намір відновити смертну кару 17 квітня 2017, 00:54
Референдум у Туреччині: Ердоган вже привітав з перемогою 16 квітня 2017, 21:14
Глава МЗС Туреччини: Політика інтеграції до ЄС залишиться стратегічним пріоритетом 16 квітня 2017, 17:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ОБСЄ: На Донеччині більше порушень "тиші", на Луганщині стріляли з "Градів"
Ердоган виграв референдум про збільшення повноважень
Перші результати референдуму в Туреччині: Ердоган лідирує з відривом
Папа Римський Франциск благословив Україну у Великодній промові
Усі новини
Великдень

Яйця та кролики. Релігієзнавець пояснює символіку Великодня

Відео

Вчені з Берклі пояснили, чому розв’язується шнурівка на взутті