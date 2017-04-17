Пасха в АТО: 22 обстрела, 2 бойцов ВСУ ранены

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Понедельник, 17 апреля 2017, 06:50

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополь. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-мм минометы и противотанковые гранатометы. По защитниках Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, позиции сил АТО в районе Авдеевки, противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам у населенного пункта Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитниках Шахты "Бутовка" противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - с автоматических гранатометов.

На Луганском направлении, по позициям у Катериновки противник применил минометы калибра 120 мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровка враг обстреливал из стрелкового оружия.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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