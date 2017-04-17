Великдень в АТО: 22 обстріли, 2 бійців ЗСУ поранено

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Понеділок, 17 квітня 2017, 06:50

За минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази обстріляли позиції Збройних Сил України, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав морських піхотинців поблизу Павлополя. По позиціях у районі Гнутового ворог гатив з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Водяного застосовував 82-мм міномети та протитанкові гранатомети. По захисниках Широкиного та Лебединського вів вогонь зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, позиції сил АТО у районі Авдіївки, противник обстрілював з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах біля населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь з озброєння БМП та гранатометів. По захисниках Шахти "Бутівка" противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Миронівського – з автоматичних гранатометів.

На Луганському напрямку, по позиціях біля Катеринівки противник застосував міномети калібру 120 мм та автоматичні гранатомети. Опорні пункти у районі Новоалександрівки ворог обстрілював зі стрілецької зброї.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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