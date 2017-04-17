В зоне АТО - 15 обстрелов, один военный травмирован

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Понедельник, 17 апреля 2017, 19:10

С начала суток 17 апреля в зоне проведения АТО боевики открывали огонь 15 раз, больше всего - на Приморском направлении, один украинский военный получил боевую травму. 

Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, огнем из минометов 120-мм калибра и вооружения БМП боевики били вблизи Новогригорьевки. 

"Из гранатометов различных систем боевики били вблизи н.п. Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорных пунктах сил АТО в районе Чермалыка огонь вели из минометов калибра 82-мм, возле Марьинки и Водяного - из пулеметов крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного били вражеские снайпера", - отметили в штабе.

На Донецком направлении по позициям сил АТО в районе Авдеевки противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении боевики били из минометов калибра 120-мм и 82-мм вблизи Катериновки.

Темы: АТО Донбасс жертвы
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