У зоні АТО - 15 обстрілів, одного військового травмовано

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Понеділок, 17 квітня 2017, 19:10

З початку доби 17 квітня у зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 15 разів, найбільше - на Приморському напрямку, один український військовий отримав бойове травмування.

Про це у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, вогнем з мінометів 120-мм калібру та озброєння БМП бойовики били поблизу Новогригорівки.

"З гранатометів різних систем бойовики били поблизу н.п. Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. По опорних пунктах сил АТО у районі Чермалика вогонь вели з мінометів калібру 82-мм, біля Мар`їнки та Водяного -з кулеметів великого калібру. Поблизу Талаківки та Водяного били ворожі снайпери", - зазначили у штабі.

На Донецькому напрямку по позиціях сил АТО в районі Авдіївки противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку бойовики били з мінометів калібру 120-мм та 82-мм поблизу Катеринівки.

Теми: АТО Донбас жертви
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