Порошенко планирует представить военно-технические проекты в Британии
Президент Петр Порошенко намерен представить проекты военно-технического характера в ходе официального визита в Великобританию 18-19 апреля.
Об этом сообщила представитель президента в Раде Ирина Луценко в эфире 112 канала.
"Президент также будет говорить о проектах военно-технического характера. Даже есть такие предпосылки о том, что Великобритания может разместить некоторые заказы оборонного значения на предприятиях в Украине", - сказала Луценко.
Она отметила, что также планируется обсуждение вопросов упрощения открытия виз для граждан Украины в Великобританию.
Как известно, Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом для встреч с властями 18-19 апреля.
Планируется, что президент также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.
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