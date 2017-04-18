Порошенко планирует представить военно-технические проекты в Британии

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Вторник, 18 апреля 2017, 22:49

Президент Петр Порошенко намерен представить проекты военно-технического характера в ходе официального визита в Великобританию 18-19 апреля.

Об этом сообщила представитель президента в Раде Ирина Луценко в эфире 112 канала.

"Президент также будет говорить о проектах военно-технического характера. Даже есть такие предпосылки о том, что Великобритания может разместить некоторые заказы оборонного значения на предприятиях в Украине", - сказала Луценко.

Она отметила, что также планируется обсуждение вопросов упрощения открытия виз для граждан Украины в Великобританию.

Как известно, Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом для встреч с властями 18-19 апреля.

Планируется, что президент также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.

Украинские новости

Темы: Порошенко Британия
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