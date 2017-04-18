Порошенко планує представити військово-технічні проекти у Британії

00
0
Вівторок, 18 квітня 2017, 22:49

Президент Петро Порошенко має намір представити проекти військово-технічного характеру під час офіційного візиту у Велику Британію 18-19 квітня.

Про це повідомила представник президента у Раді Ірина Луценко в ефірі 112 каналу.

"Президент також буде говорити про проекти військово-технічного характеру. Навіть є такі передумови про те, що Велика Британія може розмістити деякі замовлення оборонного значення на підприємствах в Україні", - сказала Луценко.

Вона зазначила, що також планується обговорення питань спрощення відкриття віз для громадян України у Велику Британію.

Як відомо, Порошенко відвідає Велику Британію з офіційним візитом для зустрічей із владою 18-19 квітня.

Планується, що президент також зустрінеться із провідними представниками британського бізнесу.

Українські новини

Теми: Порошенко Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Від Порошенка і Гройсмана чекають наглядачів за "Укроборонпромом" 18 квітня 2017, 15:20
Балога каже, що Порошенко пропонував йому посаду міністра 18 квітня 2017, 14:48
Порошенко, Путін, Меркель і Олланд поговорили по телефону про Донбас 18 квітня 2017, 01:25
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЗМІ знайшли нові докази участі людей Грановського у справі Насірова
ГПУ дозволили провести реконструкцію подій на Інститутській без "беркутівців"
Суд ООН може ухвалити тимчасові заходи проти України, а не лише проти РФ
Росія визнала, що управляє захопленими підприємствами Донбасу
Усі новини
Аукціон

Лист, в якому Хемінгуей зізнався у коханні Дітріх, виставлять на аукціон

Bla Bla Bar

Олексій Тарасов про улюблені київські заклади