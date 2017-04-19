Опубликованы видео допросов подозреваемых в убийстве Немцова

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Среда, 19 апреля 2017, 02:23

Подозреваемые в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова утверждают, что мотивом убийства стали политические взгляды политика, а также заявления, якобы оскорбляющие чувства верующих мусульман.

Две видеозаписи допросов подозреваемых Заура Дадаева и Анзора Губашева опубликовала "Новая газета".

На предварительном следствии, под видеозапись Дадаев рассказывает, что именно он стрелял в Немцова. Из его слов следует, что решение об убийстве Немцова было связано с тем, что тот "поддержал" карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда и "хотел опубликовать на территории Российской Федерации". Дадаев отрицает, что убийство кто-то заказал и что мотивом преступления были деньги.

Дадаев рассказывает, что слежка за Немцовым началась после теракта в редакции Charlie Hebdo, то есть в январе 2015 года. Обвинение утверждает, что подготовка к убийству началась за несколько месяцев до этого, то есть в 2014 году.

В то же время, другой фигурант дела Анзор Губашев также говорит, что мотивом убийства стали якобы допущенные Немцовым высказывания против мусульман и пророка Мухаммеда. Он также поясняет, что к преступлению причастны только он, Заур Дадаев и Беслан Шаванов.

Газета отмечает, что 18 апреля 2017 года Дадаев в Московском окружном военном суде заявил присяжным, что 27 февраля сделал намаз, вернулся домой, из дома не выходил и никаких выстрелов в Немцова не производил.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Темы: Немцов Росcия
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