Опубліковані відео допитів підозрюваних у вбивстві Нємцова

Підозрювані у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди політика, а також заяви,що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

Два відеозаписи допитів підозрюваних Заура Дадаева і Анзора Губашева опублікувала "Новая газета".

На попередньому слідстві, під відеозапис Дадаєв розповідає, що саме він стріляв у Нємцова. З його слів випливає, що рішення про вбивство Нємцова було пов'язано з тим, що той "підтримав" карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда і "хотів опублікувати на території Російської Федерації". Дадаєв заперечує, що вбивство хтось замовив і що мотивом злочину були гроші.

Дадаєв розповідає, що стеження за Нємцовим почалася після теракту в редакції Charlie Hebdo, тобто в січні 2015 року. Звинувачення стверджує, що підготовка до вбивства почалася за кілька місяців до цього, тобто в 2014 році.

У той же час, інший фігурант справи Анзор Губашев також говорить, що мотивом вбивства стали нібито допущені Нємцовим висловлювання проти мусульман і пророка Мухаммеда. Він також пояснює, що до злочину причетні тільки він, Заур Дадаєв і Беслан Шаванов.

Газета зазначає, що 18 квітня 2017 року Дадаєв в Московському окружному військовому суді заявив присяжним, що 27 лютого зробив намаз, повернувся додому, з дому не виходив і ніяких пострілів в Нємцова не здійснював.

Як відомо, опозиційного політика Бориса Нємцова убили на Великому Москворецкому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.