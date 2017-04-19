Днипро ночью накрыла метель – школы закрывают

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Среда, 19 апреля 2017, 09:47

Въезд и выезд в город Днипро со стороны Запорожья заблокирован из-за большой транспортной пробки, образовавшейся из-за метели и снежных переметов на дорогах.

Об этом у себя в Facebook сообщает 19 апреля гендиректор меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко.

"А это Днепр. Коллапс... Аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении: въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки", – написал он.

 
 

Из-за ухудшения погодных условий мэр Днипра Борис Филатов распорядился приостановить учебный процесс в школах города до конца недели.

"Дал распоряжение в пятницу включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", - пишет он в Facebook.

Другие пользователи соцсетей также выкладывают фотографии утреннего Днипра, Запорожья и других городов региона, которые аномально для середины апреля накрыла снежная непогода, отмечает ЛІГА.net.

 
Заснеженный Харьков 19 апреля...
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Дороги...

Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Харьковской области обесточены 38 населенных пунктов. Ремонтные бригады РЭС проводят работы по восстановлению электроснабжения города Харькова и районов области.

Как известно, с 18 по 22 апреля из-за вторжения в Украину арктического воздуха по всей территории ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0°C-5°C, на поверхности земли 3°C-8°C. Днем температура составит 2°C-9°C тепла.

Темы: погода
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