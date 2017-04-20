Движение на дорогах не ограниченно, без света еще 199 населенных пунктов

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Четверг, 20 апреля 2017, 08:48

По состоянию на 7 утра 20 апреля вследствие ненастья остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Харьковской обесточено еще  99 н.п., Днепропетровской – 72 н.п., Полтавской – 14 н.п., Херсонской – 9 н.п. и Запорожской – 5 н.п.

Бригады облэнерго продолжают работы по возобновлению электроснабжения.

В то же время, на дорогах государственного, регионального значения заторы не зафиксированы. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение порядка 2 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Вследствие падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 года рождения.

Власти принимают меры по возобновлению электроснабжения, расчистке дорог и распиливанию поваленных деревьев после нескольких дней с мокрым снегом и порывами ветра в 6 областях: Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской.

Темы: погода энергетика
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