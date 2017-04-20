Рух на дорогах не обмежено, без світла ще 199 населених пунктів

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Четвер, 20 квітня 2017, 08:48

Станом на 7 ранку 20 квітня внаслідок негоди залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п’яти областях України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Харківській знеструмлено ще  99 н.п., Дніпропетровській – 72 н.п., Полтавській – 14 н.п., Херсонській – 9 н.п. та Запорізькій – 5 н.п.

Бригади обленерго продовжують роботи з відновлювання електропостачання.

Водночас, на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 500 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 року народження.

Влада вживає заходи з відновлення електропостачання, розчистки доріг та розпилювання повалених дерев після кількох днів із мокрим снігом та поривами вітру у 6 областях: Дніпропетровській., Полтавській, Харківській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській.

Теми: погода енергетика
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