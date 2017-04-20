Парубий: Вопрос о выборах на неподконтрольном Донбассе не стоит

147 просмотров
0
Четверг, 20 апреля 2017, 12:59

Вопрос о выборах на временно оккупированных территориях Донбасса не стоит в повестке дня Верховной Рады.

Об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает LIGA.net.

"Вопрос о проведении выборов на неподконтрольных территориях сегодня не стоит в повестке дня Верховной Рады", - уточнил он. 

По его словам, без выполнения фундаментальных условий в сфере безопасности не может быть речи о выборах в зоне АТО.

"Пока на оккупированных территориях находятся российские войска, пока границу контролируют российские военные и боевики, мы не можем переходить к политическим вопросам", - заявил спикер.

Также он отметил, что пока на востоке страны находятся российские военные, организовать демократические выборы невозможно.

Темы: Донбасс виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Донбассе за сутки ранили одного бойца – Мотузяник 20 апреля 2017, 12:41
Турчинов: Россия "маскирует" новое перебрасывание бойцов на Донбасс 20 апреля 2017, 12:19
Истинный план Путина: отделить Донбасс и забрать себе – Bloomberg 20 апреля 2017, 11:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко: Конфликт на Донбассе не заморожен
Истинный план Путина: отделить Донбасс и забрать себе – Bloomberg
Турчинов: Армия РФ на учениях отрабатывает захват городов
Интерпол объявил в розыск экс-руководителей СК "Оранта"
Все новости
Нормальные?

Если у вас есть одна из этих вещей – вы ненормальный человек

Приятного аппетита!

Эти кулинарные хитрости помогут не пересолить и сделать пищу вкуснее