Парубий говорит, что под отдельное решение в Раде ищется свое большинство

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что в парламенте под каждое отдельное решение собирается "свое большинство".



Об этом он сказал на брифинге 20 апреля, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обнародован список коалициантов.



"У меня, как у главы, нет полномочий собирать ни списки коалиции, ни списки оппозиции. Я могу иметь доступ только к списку членов фракций парламента", – заявляет спикер.



Он напомнил, что в официальное большинство (фракции БПП и Народный фронт – 222 нардепа – ред.) также входят внефракционные нардепы.



"Я Парубий Андрей, являюсь внефракционным и я – член коалиции. Рядом со мной Ирина Геращенко, внефракционный член коалиции. Тех, кого я знаю: Анна Гопко, Пташник, Еднак, Андрей Денисенко – внефракционные и являются членами коалиции. Я не могу знать всех, но, по крайней мере, тех, кого я назвал, достаточно, чтобы сказать, что в Раде есть коалиция", – считает спикер.



При этом, по мнению Парубия, вопрос официальных штыков коалиции, сейчас "на самом деле не имеет существенного значения, поскольку коалиция уже свою ключевую функцию уже выполнила, избрав правительство и премьер-министра".



По словам спикера, "вся дальнейшая работа парламента – это сбор голосов под тот или иной вопрос в различных конфигурациях".



Парубий отметил, что год назад, когда был избран председателем ВР, среди прерогатив поставил два направления: судебную реформу и декоммунизацю.



"Хочу вам сказать, что судебная реформа голосуется в одной конфигурации депутатов, а декоммунизация в совсем другой. Под каждое решение собирается другое большинство... Каждый депутат и каждая фракция имеет свою позицию по поводу того или иного решения", – говорит спикер.



"Это работа парламента. Непростая, в тяжелых дискуссиях, но где фактически под любое отдельное решение ищется свое большинство. И хочу вам сказать: это большинство находится. За этот год было принято 226 законов в целом, было принято 67 законов в первом чтении и почти 700 постановлений. Вместе было принято почти тысячу решений. Это признак того, что парламент работает", – заявил спикер.



Разговоры об отсутствии коалиции Парубий назвал "манипуляциями" и призвал "не вестись" на них.

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Как известно, 11 апреля Верховная Рада целый день рассматривала закон о Конституционном Суде Украины во втором чтении с 911 поправками, однако так и не смогла его принять.

Спикер парламента Андрей Парубий четыре раза проводил голосование по возвращении закона на повторное второе чтение, однако необходимых 226 голосов не было. Наконец он объявил, что закон отклонен.

Валентина Романенко, УП