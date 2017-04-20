Парубій каже, що під окреме рішення в Раді шукається своя більшість

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій каже, що в парламенті під кожне окреме рішення збирається "своя більшість".

Про це він сказав на брифінгу 20 квітня, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде оприлюднено список коаліціантів.

"В мене, як у голови, немає повноважень збирати ані списки коаліції, ні списки опозиції. Я можу мати доступ лише до переліку членів фракцій парламенту", – заявляє спікер.

Він нагадав, що до офіційної більшості (фракції БПП та Народний фронт – 222 нардепи –ред) також входять позафракційні нардепи.

"Я, Парубій Андрій, є позафракційним і я – член коаліції. Поруч зі мною Ірина Геращенко, позафракційна – член коаліції. Тих, кого я знаю: Ганна Гопко, Пташник, Єднак, Андрій Денисенко є позафракційними і є членами коаліції. Я не можу знати всіх, але принаймні тих, кого я назвав, є достатньо, щоб сказати, що в Раді є коаліція", – вважає спікер.

При цьому, на думку Парубія, питання офіційних багнетів коаліції, зараз "насправді не має суттєвого значення, бо коаліція вже свою ключову функцію вже виконала, обравши уряд і прем'єр-міністра".

За словами спікера, "вся подальша робота парламенту – це є збір голосів під те чи інше питання в різних конфігураціях".

Парубій зазначив, що рік тому, коли був обраний головою ВР, серед прерогатив поставив два напрямки: судову реформу і декомунізацю.

"Хочу вам сказати, що судова реформа голосується в одній конфігурації депутатів, а декомунізація в зовсім іншій. Під кожне рішення збирається інша більшість… Кожен депутат і кожна фракція має свою позицію з приводу того чи іншого рішення",– каже спікер.

"Це робота парламенту. Непроста, у важких дискусіях, але де фактично під будь-яке окреме рішення шукається своя більшість. І хочу вам сказати: ця більшість знаходиться. За цей рік було прийнято 226 законів в цілому, було прийнято 67 законів у першому читанні та майже 700 постанов. Разом було прийнято майже тисячу рішень. Це ознака того, що парламент працює", – заявив спікер.

Розмови про відсутність коаліції Парубій назвав "маніпуляціями" і закликав "не вестися" на них.

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Як відомо, 11 квітня Верховна Рада цілий день розглядала закон про Конституційний Суд України у другому читанні з 911 правками, однак так і не змогла його ухвалити.

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено.

Валентина Романенко, УП