Лукашенко уверяет россиян, что Беларусь на Запад не разворачивается

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Четверг, 20 апреля 2017, 15:38

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что его страна не делала и не собирается делать "разворот на Запад".

Об этом в четверг сообщает пресс-служба президента Беларуси в пресс-релизе о его встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым.

Он заявил, что любят покритиковать в России и налаживания отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад.

"Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", - сказал Лукашенко.

"Лукашенко также обратил внимание, что у россиян в Беларуси не возникает никаких проблем как с точки зрения безопасности, так и ведения бизнеса. Не в пример этому развиваются события в Украине", - сообщила пресс-служба.

Украинская правда

Темы: Лукашенко Росcия Запад
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